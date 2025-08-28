Mögliches Fehlverhalten: Kirchlicher Strafprozess ist abgeschlossen

Die Kirche hat gegen einen Geistlichen aus dem Kreis Ansbach ermittelt. Wie das Bistum Eichstätt mitteilt, liegt jetzt ein Ergebnis vor: Der Angeklagte konnte kirchenstrafrechtlich nicht verurteilt werden. Es konnte weder die Schuld noch die Unschuld zweifelsfrei festgestellt werden. Zudem waren einige kirchenrechtliche Vorschriften auf diesen Fall nicht direkt anwendbar.

Der Geistliche aus dem Bistum Eichstätt bestreitet ein Fehlverhalten

Die kirchliche Gerichtsbarkeit unterscheidet laut Bistum in solchen Fällen drei mögliche Urteile: den Schuldspruch, den Freispruch aufgrund erwiesener Unschuld sowie den Freispruch aus Mangel an hinreichender Gewissheit. Im vorliegenden Fall wurde letzteres Urteil gefällt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und wird der zuständigen Behörde im Vatikan, dem Dikasterium für die Glaubenslehre, zur Überprüfung vorgelegt. Dieses hatte das Metropolitangericht Bamberg mit der Durchführung des Strafprozesses beauftragt. Der Geistliche bestreitet weiterhin jedes Fehlverhalten.

In seinem Urteil fordert es das Bistum Eichstätt auf, dennoch Maßnahmen gegen den Geistlichen zu ergreifen, da das Gericht von einem schwerwiegenden Fehlverhalten gegenüber jungen Frauen überzeugt ist. Es empfiehlt insbesondere eine Geldbuße sowie den Ausschluss vom Seelsorgedienst. Die vorläufigen disziplinarischen Maßnahmen – darunter die Freistellung vom Dienst – bleiben bestehen, bis das Urteil rechtskräftig wird.

Das Bistum Eichstätt hatte im Dezember 2022 von den Vorwürfen erfahren. Das strafrechtliche Verfahren ist wegen Verjährung eingestellt worden.

Nach Einschätzung des Bistums Eichstätt zeigt der Ausgang des Verfahrens, dass das Gericht von der Unschuld des Geistlichen nicht überzeugt ist. Wegen der Komplexität der kirchenrechtlichen Bestimmungen waren die Voraussetzungen für eine Verurteilung dennoch nicht erfüllt. (AZ)