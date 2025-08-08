Kirchlicher Strafprozess gegen Priester aus Dekanat Ingolstadt

Für einen Priester aus dem Dekanat Ingolstadt hat der Apostolische Stuhl das Bistum Eichstätt mit der Durchführung eines kirchlichen Strafprozesses beauftragt. Dies teilt die Diözese Eichstätt mit.

Nach Bekanntwerden von Vorwürfen wurde der Priester laut Diözese vom Dienst freigestellt. Anlass waren Hinweise auf mutmaßlichen sexuellen Missbrauch. Das Bistum hatte die bekannt gewordenen Informationen umgehend der Staatsanwaltschaft übermittelt und Strafanzeige erstattet. Während der staatlichen Verfahren ruhte die kirchenrechtliche Voruntersuchung. Diese wurde nach Einstellung der staatlichen Verfahren fortgeführt und im Oktober 2024 mit der Empfehlung beendet, einen Strafprozess durchzuführen.

Für Betroffene von Missbrauch gibt es in Eichstätt und Ingolstadt Ansprechpartner

Das zuständige Dikasterium für die Glaubenslehre im Vatikan hat sich nach sorgfältiger Prüfung der Empfehlung des Bistums angeschlossen. Der Diözesanadministrator plant, für dieses Verfahren einen Sondergerichtshof mit externen Kirchenrechtlern zu besetzen. Der Priester weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Ein abschließendes Urteil und mögliche weitere Maßnahmen können erst nach Abschluss des kirchlichen Strafprozesses erfolgen. Solange gilt für den Priester die Unschuldsvermutung. Die Gremien der betroffenen Pfarreien wurden entsprechend der Interventionsordnung informiert, heißt es in der Mitteilung des Bistums Eichstätt. Das Bistum bietet möglichen Betroffenen an, sich bei externen Ansprechpersonen oder dem Betroffenenbeirat zu melden. Sie sind Anlaufstelle für Hilfesuchende und Betroffene und stellen eine unabhängige Aufarbeitung sicher, so das Bistum. Die Ansprechpartner sind: Dr. Werner Merkle (Facharzt für Psychiatrie, Innere Medizin und Psychotherapie, Westenstraße 27 in Eichstätt, Telefon 08421/97070), Felizitas Schweitzer (Bereichsleiterin Psychologie und weitere Dienste im Zentrum für Psychische Gesundheit, Krumenauerstraße 25 in Ingolstadt, Telefon 0841/880-3060, E-Mail felizitas.schweitzer@klinikum-ingolstadt.de) und Udo Holy (Mitglied des Betroffenenbeirats und der UAK Eichstätt, Telefon 0179/4650857). (AZ)