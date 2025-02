Bäume am Neuburger Oswaldplatz und Karlsplatz müssen gefällt werden

Das Grünordnungsamt der Stadtverwaltung lässt ab diesem Dienstag Baumfällungen an zwei Neuburger Plätzen durchführen. So wird die Stadtgärtnerei die sechs stark pilzbefallenen Zier-Kirschbäume am Oswaldplatz entfernen. Darüber hinaus muss in enger Absprache mit dem Landratsamt die nicht mehr standsichere Alt-Linde auf der Westseite des Karlsplatzes entnommen werden. An beiden Plätzen wird zeitnah nachgepflanzt, kündigt die Stadt in einer Mitteilung an.

Zierkirschen am Oswaldplatz sind mit Pilz befallen

Die blühenden Zierkirschen am Oswaldplatz erfreuen sich demnach seit der Umgestaltung des Oswaldplatzes vor zehn Jahren jeden Frühling großer Beliebtheit. Schon länger musste jedoch festgestellt werden, dass die Bäume allesamt von einem Pilz befallen und nicht mehr lebensfähig sind. Es wurde deshalb festgelegt, dass die Bäume entnommen und ersetzt werden. Künftig werden links und rechts der Färberstraßeneinfahrt zwei Säulenamberbäume stehen. Darüber hinaus schmücken vier sogenannte Felsenbirnen das Areal, die im Frühjahr auch ansprechend blühen.

Am Karlsplatz in der Altstadt muss eine alte Linde fallen und wird laut Stadt selbstverständlich durch eine Winterlinde ersetzt. „In den vergangenen Jahren ist es durch eine schrittweise Verjüngung der platzprägenden Linden gelungen, das gesamte Ensemble in eine gute Zukunft zu führen“, heißt es. Da auch die sogenannten Baumscheiben an beiden Plätzen saniert werden, gelingt die Nachpflanzung nicht unmittelbar, dürfte aber bis Mitte März erledigt sein. (AZ)