Johannes Berger „lobt den Herren“ im Baringer Münster

Wie der Vater, so der Sohn, könnte man meinen. Aber Hans Bergers Sohn Johannes geht musikalisch eigene Wege. Schon in früher Kindheit bekam er Klavier-, Cembalo- und Orgelunterricht, studierte nach dem Abitur Orgel, Kirchenmusik und Cembalo, beides in München. Am Konservatorium in Amsterdam und Mozarteum in Salzburg setzte er seine Studien fort. Er heimste schon viele Preise ein, ist solistisch in Konzerten präsent und arbeitet mit namhaften Orchestern im Münchner Raum zusammen. Seit 2009 ist er Organist und Kustos in Kufstein an der größten Freiluft-Orgel der Welt.

Im Konzert am 13. Juli im Baringer Münster unter dem Titel „Laudate Dominum“ wird zusammen mit Berger die Sopranistin Heidi Baumgartner zu hören sein. Auch sie studierte am Salzburger Mozarteum und an der Musikhochschule in München. Einen wesentlichen Teil ihrer Ausbildung widmete sie dem Liedgesang und der Alten Musik, für die sie eine besondere Leidenschaft empfindet. Im Juli 2022 gab Baumgartner ihr Operndebüt als Junger Hirte in Richard Wagners „Tannhäuser“ bei den Opernfestspielen in Heidenheim. Seither ist sie fest im Chor des Bayerischen Rundfunks engagiert.

Der dritte Künstler im Bunde ist Johannes Moritz aus Oberösterreich. Ab seinem siebten Lebensjahr nahm er Trompetenunterricht bei Franz Wagnermeyer und spielte mit renommierten Orchestern, wie den Wiener Philharmonikern, den Wiener Symphonikern und dem Brucknerorchester Linz. Stolz sein kann er, als Solotrompeter im Salzburger Mozarteum-Orchester gespielt zu haben, beim Bayerischen Staatsorchester Solotrompeter zu sein und auch schon Erfahrungen mit den Münchner Philharmonikern und dem Radiosymphonieorchester Berlin gemacht zu haben.

Konzert "Laudate Dominum" mit Johannes Berger, Heidi Baumgartner und Johannes Moritz im Baringer Münster

Bekannte Werke von Wolfgang Amadeus Mozart – explizit das titelgebende Werk „Laudate Dominum“, das Mozart während seiner Tätigkeit als Hofkomponist für den Erzbischof von Salzburg komponierte, Werke Franz Schuberts und Johann Sebastian Bachs sind auf dem Programm. Freuen darf man sich auf das Trompetenkonzert von Giuseppe Tartini. Ausladende Trompetenkantilenen und kapriziös-virtuoser Bläserklang werden zu genießen sein. Den Eröffnungssatz von Bachs Kantate „Jauchzet Gott in Allen Landen“ kann man getrost als das barock-kantatige Non plus ultra der Sopranliteratur bezeichnen. „Eternal Source of Light Divine“ von Händel entstand als Huldigungsmusik zum Geburtstag der britischen Königin Anne, einige Monate nachdem Händel für immer nach London gekommen war.

Info: Konzert am Sonntag, 13. Juli, um 17 Uhr unter dem Titel „Laudate Dominum“. Der Ticketvorverkauf ist über das Klosterbräu in Bergen und über www.okticket.de organisiert.