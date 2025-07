Start als Berufsmusikerin: Klavierschülerin meistert Aufnahmeprüfung

Manchmal gehen Träume eben doch in Erfüllung! So passiert es immer wieder bei der Musikschule Neuburg, wenn Schülerinnen und Schüler heranwachsen, viele Jahre den Unterricht besuchen und dann den Schritt in eine professionelle Musikerkarriere starten. Voller Stolz kann Musikschulleiter Oliver Wasilesku nun verkünden, dass erneut eine Schülerin diesen Spung gewagt hat - mit Erfolg!

Mia Hopfner nimmt bei der Musikschule Neuburg schon von Kindesbeinen an Stunden. In diesem Jahr hat sie sich am Klavier nun gleich drei Aufnahmeprüfungen an Hochschulen für Musik gestellt, in Nürnberg, Augsburg und Würzburg. Geklappt hat es sogar an allen drei Einrichtungen, entschieden hat sich Hopfner schlussendlich für Würzburg, wo sie ihr künstlerisch-pädagogisches Klavierstudium im Herbst aufnehmen wird.

Neuburger Schülerin Mia Hopfner beginnt Studium an Musikhochschule

Ihr großes Talent wurde bisher allerdings nicht nur in der Musikschule Neuburg wahrgenommen. Hopfner ist auch auf Instagram und vor allem auf Tiktok sehr aktiv, wo sie bereits über 90.000 Follower hat. Dort präsentiert sie am Klavier eigene Interpretationen von Pop-Songs. Besonders beliebt sind ihre Taylor Swift-Cover, die millionenfach aufgerufen werden.

So erreichte beispielsweise alleine einer ihrer sogenannten „Eras-Mashups“, bei dem sie in einem zweieinhalbminütigen Video zehn Lieder von Taylor Swift zusammenmischte, 1,7 Millionen Klicks. Hopfner konzentriert sich dabei auf die Musik in ihrer Purheit, zu sehen sind in den Videos lediglich ihre Hände, die mit beeindruckender Leichtigkeit über die Tasten tanzen.

„Sie hat ein unfassbares Talent“, sagt auch Wasilesku, der weiß, wie schwierig die Aufnahmeprüfungen an den Musikhochschulen sind, „vor allem, weil es beim Klavier so eine große Konkurrenz gibt“. Mitzuerleben, wie sich ein Schüler der Herausforderung stellt, diese meistert und sich an die Laufbahn eines Berufsmusikers heranwagt, sei für ihn jedes Mal wieder ein ergreifender Moment. „Mia wünsche ich für ihren Weg nur das Allerbeste.“ (AZ)