Kleine Auszeit: In Neuburg entsteht ein Stammtisch für pflegende Angehörige

Wer einen Angehörigen pflegt, stößt schnell an Belastungsgrenzen. Der VdK Neuburg richtet für Betroffene einen Stammtisch zum entspannten Austausch ein.

Einen Angehörigen zu Hause zu pflegen kann belastend sein - psychisch wie körperlich. Wer regelmäßig Pflegebedürftige heben und umlagern muss, hat nicht selten mit Beschwerden wie Rücken-, Nacken- oder Schulterschmerzen zu kämpfen. Gerade die Pflege von Menschen mit Demenz kann außerdem schnell auf die Psyche schlagen. Die möglichen Folgen bei Betroffenen: Stress, Hilflosigkeit und das Gefühl, mit seinen Problemen alleine dazustehen.

Um in diesen Situationen zu helfen, entsteht in Neuburg nun ein neues Angebot. Der Neuburger Ortsverband des VdK richtet einen Stammtisch für pflegende Angehörige ein. Der Titel soll Programm sein: "eine kleine Auszeit." Betroffene sollen raus aus dem Alltag kommen, sich in geselliger Runde austauschen und hören, wie andere die Herausforderungen bewältigen, berichtet Manfred Ottillinger vom VdK Neuburg im Gespräch mit unserer Redaktion. Er wird den neuen Stammtisch, den es in dieser Form noch nicht in Neuburg gibt, leiten.

Ein Stammtisch für pflegende Angehörige in Neuburg

Das Feld der häuslichen Pflege gewinne an gesellschaftlicher Relevanz, so Ottillinger. Infolge des demografischen Wandels werde die Bevölkerung immer älter. Außerdem könnten sich viele Angehörige die hohen Kosten für ein Pflegeheim nicht mehr leisten. Mit dem neuen Stammtisch wolle man eine Anlaufstelle für Betroffene sein und eine Plattform zum entspannten Austausch bieten.

Der erste Termin für den Pflege-Stammtisch ist Dienstag, 26. September, um 15 Uhr im Café Göbel. Ein solches Treffen soll künftig alle drei Monate stattfinden. Er habe 15 Plätze reserviert, kündigt Manfred Ottillinger an. "Vielleicht brauchen wir auch mehr." Der VdK als Veranstalter weist darauf hin, dass im Rahmen des Stammtischs keine rechtliche Beratung erfolgt. Rechtliche Fragen seien wie gewohnt an die Kreisgeschäftsstelle zu richten. Auch die zu pflegenden Angehörigen können gerne teilnehmen, heißt es. (ands)

Ansprechpartner für den Pflege-Stammtisch ist Manfred Ottillinger. Er ist erreichbar unter Telefon 0175/3860210 oder E-Mail ottillingerm@gmail.com.