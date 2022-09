Kleinhohenried

vor 33 Min.

Beim Kartoffelfest am Haus im Moos wird alles von Hand gemacht

Plus Das Museumsfest in Kleinhohenried ist so gut besucht wie noch nie zuvor. Die alten Traditionen locken rund 1500 Besucher ins Donaumoos.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Kartoffelnklauben war wieder der absolute Renner beim Kartoffelfest am Haus im Moos. Mit rund 1500 Besuchern zählte das Museumsfest zu den bestbesuchten seiner Art. Damit hatte Museumsleiter Fritz Koch angesichts des durchwachsenen Wetters und der langen coronabedingten Pause kaum gerechnet. „Ich bin positiv überrascht“, sagte er, „wahrscheinlich macht es einfach unsere Spezialität aus – ein Kartoffelfest mit Bezug zu Landwirtschaft und Geschichte hat nicht jeder.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .