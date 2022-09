Das ist auf dem Kartoffelfest im Haus im Moos geboten

Am 11. September dreht sich im Freilichtmuseum in Kleinhohenried wieder alles um die Knolle.Neben einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt hat sich auch royaler Besuch angekündigt.

Herbstzeit ist Kartoffelzeit: Im Freilichtmuseum am Haus im Moos im Karlshulder Ortsteil Kleinhohenried findet am nächsten Sonntag, 11. September, wieder das Kartoffelfest statt. Von 10 bis 17 Uhr bietet die Stiftung Donaumoos ein buntes Programm für Jung und Alt. Im Mittelpunkt: die Geschichte der Knolle im größten zusammenhängenden Kartoffelanbaugebiet Bayerns.

Das Programm beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück im Rosinger Hof und dem von den Oldtimerfreunden Königsmoos betreuten Schleppertreffen. Jeder Fahrer und jede Fahrerin mit historischem Schlepper hat freien Eintritt zu der Veranstaltung und bekommt außerdem ein Paar Weißwürste. Wer historische Geräte zum Kartoffelanbau mitbringt, darf im Festzug mitfahren und bekommt ein Getränk extra. Der Einlass für die Schlepper ist von 9 bis 13 Uhr. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Dazu spielt die Königsmooser Musi auf.

Die Bayerische Kartoffelkönigin kommt nach Kleinhohenried

Um 13 Uhr ist die Begrüßung, zu der sich die Bayerische Kartoffelkönigin Michelle I. angekündigt hat. Gegen 13.30 Uhr ziehen die Kartoffelbäuerinnen und -bauern des Kulturhistorischen Vereins Donaumoos sowie die Oldtimerschlepper samt Kartoffelkönigin in die Museumsstraße ein. Dann erwacht das Freilichtmuseum zum Leben: Die Dämpfkolonne von 1938 wird angeheizt. Mit ihr wurden ganze Wagenladungen Futterkartoffeln gekocht und als Schweinefutter für den Winter eingelagert. Gleich daneben wird Schmied Martin Thalmeier seinen Amboss aufbauen, außerdem zeigt ein alter Federhammer der Oldtimerfreunde Manching seine Kraft.

Am Backofen im Hofstetter Hof wird Richard Meier Kartoffelbrot backen, bei Roswitha Schmidmeir und ihren Helferinnen können Besucherinnen und Besucher zusehen, wie früher mit dem Butterfass gebuttert wurde. Am alten Wamslerherd zeigen die Köchinnen des Kulturhistorischen Vereins Kochkunst von früher. Wer mag, kann sich außerdem bei Konni Weigel einen Kälberstrick drehen oder am Korbmacherhaus einen Korb kaufen. Kinder dürfen beim Museumsfest eine Stofftasche mit Kartoffeldruck verzieren und mitnehmen. Und wer sich traut, kann mit Manfred Pelzer und seiner „Manitou“-Arbeitsbühne im Personenkorb hochfahren. Zwischendurch zeigt er, wie man mit dem Fällgreifer einen Baum zerschneidet.

Bei der Kartoffelernte in Kleinhohenried darf jeder mitmachen

Gegen 15 Uhr ist auf dem Museumsfeld die Kartoffelernte geplant. Besucherinnen und Besucher können mitmachen und sich eine Tüte frischer Kartoffeln mitnehmen. Daneben sind die Museumshäuser mit Hühnern und Gänsen sowie das Haus im Moos mit allen Ausstellungsräumen geöffnet. An der Wisentplattform gibt es um 14 Uhr eine Schaufütterung des größten Landsäugetiers in Europa. Der Donaumoos-Zweckverband und das Donaumoos-Team sind mit einem Infostand vertreten.

Der Eintritt zum Kartoffelfest am Haus im Moos kostet für Familien zehn Euro, für Erwachsene fünf sowie für Senioren und Kinder ab acht Jahren zwei Euro. Jüngere und Menschen mit Behinderung haben freien Eintritt. (AZ)