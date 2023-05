Das ist die neue Doppelspitze der Neuburg-Schrobenhausener FDP

Der hiesige Kreisverband der FPD wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Franz Märtl und Xandra Bauer übernehmen gemeinsam den Vorsitz. Das sind ihre Ziele.

Neue Doppelspitze beim Neuburg-Schrobenhausener FDP-Kreisverband: Bei der Mitgliederversammlung wurde Franz Märtl erneut zum Kreisvorsitzenden gewählt – allerdings in einer Vorstandskoalition, denn der 24-jährige Bezirkstagskandidat der Liberalen wird den Verband künftig gemeinsam mit Xandra Bauer führen. Die 48-jährige Schrobenhausenerin und Mutter dreier Kinder arbeitet neben ihrem Studium der Bildungswissenschaft und der Psychologie an der Vhs Schrobenhausen als Dozentin. Ehrenamtlich engagiert sie sich im Medical Staff der U19 bei den Ingolstadt Dukes und bei anderen Projekten in und um Schrobenhausen. Sie sieht die Doppelspitze von Vorteil, um sich so um die Belange der Bürgerinnen und Bürger im gesamten Landkreis adäquat zu kümmern. Eine Herzensangelegenheit sind ihr insbesondere die Bildungs-, Sozial- und Familienpolitik.



„Regierungsjahre sind für uns nicht leicht, weil wir uns inhaltlich nicht nach dem Wind oder Zustimmungswerten ausrichten. Das fällt der Union deutlich leichter. Wir stehen zu unseren Überzeugungen, sind uns aber auch der Verantwortung einer Koalition bewusst“, so Märtl in seiner Bewerbungsrede. „Vor Ort ist mir der 16-Ausbau ein großes Anliegen, denn es ist eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit: Volle kommunale Kassen sind kein Selbstläufer, wie Neuburg gerade schmerzlich zu lernen beginnt. Der Landkreis braucht eine Gewerbeoffensive.“

Landtagskandidatin Theresa Ley stellte ihre Pläne für den Wahlkampf vor: „Ich möchte, dass wir die Freien Wähler und die CSU inhaltlich in die Enge treiben. Ich möchte, dass der Landkreis merkt, wie wenig Reformwille und Aufbruchstimmung in der Spezi-Koalition wirklich herrschen.“ Märtl und Ley haben sich für den Landkreis große Ziele gesetzt. „Dass die Donaubrücke nicht kommen darf, ob aus kommunalfinanz- oder umweltpolitischen Gründen, haben inzwischen die meisten verstanden", so Ley. Aber es werde auch Zeit, „dass wir endlich die Donaumoosbewässerung diskutieren. Die Menschen werden da von der CSU allein gelassen“. (AZ)

