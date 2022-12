Donaumoos-Entwicklung: Reicht Freiwilligkeit alleine aus?

Plus Vertreter der Staatsregierung berichten dem Donaumoos-Zweckverband über den Stand der Dinge bei der Renaturierung. Eine Aussage verheißt nicht unbedingt Gutes.

Wie steht es aktuell um die geplante Donaumoos-Renaturierung? Und wie geht es weiter? Diese Fragen haben vor Kurzem Wolfram Güthler vom bayerischen Umwelt- und Konrad Koch vom Landwirtschaftsministerium in der Sitzung des Donaumoos-Zweckverbands beantwortet. Das Wort "Enteignung" ist dabei zwar nicht explizit gefallen, doch eine Aussage lässt die bislang über allem stehende Freiwilligkeit ins Wanken geraten.