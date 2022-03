Kleinhohenried

Donaumoos: Renaturierung dauert länger als so mancher glaubt

Plus Der Donaumoos-Zweckverband hat viele Aufgaben vor sich. In der jüngsten Sitzung dominiert aber ein Thema besonders: Die Bevölkerung vom Irrglauben zu befreien, in Kürze wieder ein Moor zu haben.

Von Katrin Kretzmann

Die Renaturierung des Donaumooses ist und bleibt ein Mammutprojekt. Nicht verwunderlich ist daher die Aufgabenliste des Donaumoos-Zweckverbands für die kommenden Monate. In seiner jüngsten Sitzung am Montag gab es erneut eine Vorstellung des Arbeitsprogramms für die nächsten Monate – von Pilotprojekten über die Etablierung von Arbeitskreisen bis hin zu Grunderwerb und noch mehr Forschungsarbeit. Doch eines stand im Fokus der Sitzung: Der Bevölkerung klarzumachen, dass die geplante Renaturierung des Moores nicht ganz unkompliziert von heute auf morgen passieren kann.

