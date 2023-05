Donaumoos-Zweckverband: So steht es ums Geld und ein neues Konzept

Plus Knapp 2,9 Millionen Euro schwer ist der Haushalt des Donaumoos-Zweckverbands für 2023. Wohin das Geld fließt, wofür es Kritik gibt und wer neu im Verband ist.

Eigentlich sollte der Haushalt des Donaumoos-Zweckverbands schon längst eingetütet sein. Doch die Änderung der Verbandssatzung, bedingt durch die neuen Mitglieder, hatte den entsprechenden Beschluss nach hinten geschoben. Geschäftsführer Michael Hafner gab in der jüngsten Verbandssitzung einen Überblick über die finanzielle Lage und hieß zudem einen neuen Akteur im Gremium willkommen. Neben den Finanzen stand auch ein Update zur Fortschreibung des Entwicklungskonzepts auf der Agenda – wofür es ein wenig Kritik gab.

Der Donaumoos-Zweckverband ist in den vergangenen Monaten um einige Mitglieder gewachsen. Insgesamt sieben Kommunen, darunter Neuburg, Schrobenhausen, Weichering und Ehekirchen, und der Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg gehören nun dazu. "Damit haben wir eine neue, schlagkräftige Truppe", sagte Landrat Peter von der Grün. Überraschend sei allerdings gewesen, dass sich Rohrenfels gegen einen Betritt zum Zweckverband ausgesprochen hat. Dieses Nein der Gemeinde habe schließlich dazu geführt, dass die bereits neu beschlossene Verbandssatzung ein weiteres Mal abgeändert und auch der Haushalt entsprechend angepasst werden musste.