Kleinhohenried

vor 17 Min.

Nominierung: Freie Wähler setzen auf zwei alte Bekannte

Roland Weigert (links) tritt für die Freien Wähler als Stimmkreiskandidat für den Landtag an. Ludwig Bayer möchte es wieder in den Bezirkstag schaffen.

Plus Roland Weigert und Ludwig Bayer treten erneut zur Landtags- und Bezirkstagswahl im kommenden Jahr an.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Im Grunde war es das, was der Bayer gerne als „gmahde Wies’n“ bezeichnet. Die Freien Wähler zeigten bei der Nominierungsversammlung für die nächste Landtags- und Bezirkstagswahl große Einigkeit. So ist es keine Überraschung, dass das bekannte Team wieder aufgestellt wurde. Roland Weigert wird als Stimmkreiskandidat für die Freien Wähler in den Wahlkampf um einen Sitz im Landtag antreten. Und Ludwig Bayer geht für den Bezirkstag wieder an den Start. Beide sitzen bereits in diesen Gremien und wollen dort wieder hin. Und beide zogen bei ihren Nominierungsreden ein Fazit ihrer bisherigen Arbeit.

