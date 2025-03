Haus im Moos: Freilichtmuseum startet in die neue Saison

Rund 20.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet das Haus im Moos in Keinhohenried jedes Jahr seit der Eröffnung im Mai 1998. Wenn das Freilichtmuseum am Sonntag, 30. März, in die neue Saison startet, ist es gut möglich, dass auf einen oder eine von ihnen neben einem Blumenstrauß eine ganz besondere Überraschung wartet. „Wir sind ganz knapp davor, unseren 500.000sten Besucher seit der Eröffnung begrüßen zu dürfen“, sagt Geschäftsführerin Steffi Klatt voller Vorfreude.

Kinder dürfen bei der Eröffnung des Freilichtmuseums Wisente füttern

Doch auch alle anderen Gäste sollen zur Eröffnungsfeier auf ihre Kosten kommen und so haben sich die Organisatorinnen zwei Specials überlegt. Um 13.30 Uhr führt Steffi Klatt persönlich durch das Freilichtmuseum und die Umweltstation und direkt im Anschluss, um 15 Uhr, veranstaltet der Donaumoos-Zweckverband eine Schaufütterung der Wisente – sofern die Urviecher mitspielen. „Das sind immer noch Wildtiere mit ihrem eigenen Kopf, wir hoffen, dass es klappt“, so Klatt. Zur Vorbereitung werden die Tiere bereits jetzt immer zur gleichen Zeit und auf die gleiche Weise gefüttert, damit man vor allem den Kindern am Eröffnungstag diese Freude bereiten kann.

Am Eröffnungstag, bei dem das Haus im Moos und das Museum von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet sein werden, wird zudem das brandneue Jahresprogramm vorgestellt. „Es hat dieses Mal etwas länger gedauert, aber ich muss sagen, das Warten hat sich gelohnt“, sagt Klatt. Es ist auch das erste Programm der neuen Museumsleiterin Joana Mylek, die den Posten am 1. Oktober vergangenen Jahres von Fritz Koch übernommen hat. Und Mylek hat sich für ihre Premiere einige Höhepunkte einfallen lassen, insbesondere zwei Sonderausstellungen, von denen eine bereits ab Sonntag zu sehen sein wird.

„Haus im Moos"-Geschäftsführerin Steffi Klatt und Museumsleiterin Joana Mylek freuen sich auf die neue Saison. Foto: Leona Gashi

Bis zum 4. Mai zeigt das Haus im Moos die Ausstellung „Glänzende Aussichten“, eine Sammlung von über 60 Karikaturen, die einen sozialkritischen Blick auf aktuelle gesellschaftliche Themen werfen. Ab dem 15. Mai ist dann Myleks persönliches Highlight der Saison zu sehen. Unter dem Motto „Mit dem Spaten in den Garten“ spürt die zweite Sonderausstellung des Jahres der Kulturgeschichte der Toilette nach. „Vom Plumpsklo bis zur Hightech-Toilette wird alles vertreten sein und selbstverständlich gibt es auch einen Bezug zu Hygiene-Pionier Max von Pettenkofer, der nur unweit von hier geboren wurde“, erklärt Mylek. Begleitend dazu veranstaltet das Team Workshops, bei denen man beispielsweise das „Putzen wie zu Omas Zeiten“ und die Herstellung von Toniken und Cremes aus Naturstoffen erlernen kann. „Schon jetzt steht hinter jedem Haus im Freilichtmuseum ein Plumpsklo, die dann auch Anlaufstationen sein werden. Ich fürchte, ich werde ‚Bitte nicht benutzen‘-Schilder aufstellen müssen“, sagt Mylek.

Auch darüber hinaus ist das neue Jahresprogramm vollgepackt mit Vorträgen, Workshops, Festen und Führungen. Das traditionelle DonaumoosErlebnis, das sich vor allem an Kinder und Familien richtet und auf das gegenwärtige Leben im Donaumoos Bezug nimmt, findet heuer am 18. Mai statt. Das Museumsfest, bei dem die historischen Aspekte im Vordergrund stehen, steigt am 14. September. Im Juli und im Oktober führt Bürgermeister Stefan Kumpf durch die Karlskroner Kläranlage. Im Juni und im September können Interessierte einen Blick auf die kulturhistorische Sammlung in der Alten Putzerei werfen, die derzeit katalogisiert wird und einige noch gänzlich unbekannte Schätze enthält. „Darunter sind alte Pflüge, Küchengeräte und historische Möbel, und zu vielen der Gegenstände gibt es spannende Geschichten“, sagt Joana Mylek.

Haus im Moos muss künftig Eintritt verlangen - allerdings mit moderaten Preisen

Bei aller Vorfreude auf die neue Saison gibt es allerdings auch einen Wermutstropfen. „Leider haben sich auf allen Ebenen die finanziellen Vorzeichen etwas gedreht, deswegen sind wir gezwungen, ab Sonntag Eintritt zu verlangen“, so Steffi Klatt. Fünf Euro zahlen Erwachsene für eine normale Tageskarte, Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren müssen einen Euro berappen und für Kinder unter sechs Jahren bleibt der Eintritt frei. Dazu gibt es eine Vielzahl von Ermäßigungen für Gruppen, Studenten, Ehrenamtliche, Besitzer eines Schwerbehindertenausweises und Rentner. Schulklassen, die rund die Hälfte der Besucherinnen und Besucher ausmachen, zahlen für die individuell gestalteten Programme nach wie vor 45 Euro pro Klasse und Stunde. „Uns tut das sehr leid, aber wir werden uns größte Mühe geben, dass das Erlebnis genauso attraktiv bleibt“, sagt Klatt.