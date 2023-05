Kleinhohenried

Haus im Moos: Geburtstagsfeier mit 3500 Gästen

Plus Seit 25 Jahren gibt es das Haus im Moos. Die Donaumoos-Erlebnistage standen ganz im Zeichen dieses Jubiläums.

Die Ehrengäste dürfen mörsern. „Das ist ja richtig Arbeit“, sagt Vize-Bezirkstagspräsident Michael Asam lachend. Rose, Schafgarbe und Salbei, alles getrocknet, hat Jutta Köstler mit Salz gemischt und in die kleinen Mörser gefüllt, mit denen Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Vizelandrätin Rita Schmidt und Bezirksrat Reinhard Eichiner aus Eichstätt nun das sogenannte VIP-Kräutersalz herstellen. Was sie mitnehmen dürfen – so wie später alle Besucherinnen und Besucher der Donaumoss-Erlebnistage. Insgesamt gibt es 27 Programmpunkte, davon elf Mitmachangebote.

Während sich die Besucher am Bauchladentheater erfreuen, hat Caroline Schmid Zeit, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren und weiter an der Sitzfläche des alten Stuhls zu flechten Foto: Andrea Hammerl

„Wir sind sehr zufrieden“, bilanziert Judit Tuschak, die als Umweltleiterin für die neben dem Museumsfest größte Veranstaltung am Haus im Moos verantwortlich ist, am Sonntagnachmittag. Die Besucherzahl schätzt sie auf mindestens 3500, und auch die Standbetreiber seien zufrieden. Neben Textilien gibt es auch Besen und Bürsten, sizilianisches Mandelgebäck, italienische Wurst, handgearbeitete Seifen oder Dekoartikel.

