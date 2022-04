Hinterkaifeck: Ein Mordfall, der zu Kunst inspiriert

Plus Mit einer Lesung und einer Ausstellung in Kleinhohenried wird dem Mehrfachmord von Hinterkaifeck gedacht. Manche Figuren werden dabei sogar lebendig.

Es ist Freitag, der 31. März 1922. Draußen tobt ein eisiger Sturm. Franziska Schäfer und Maria Baumgartner sind unterwegs durch das unbarmherzige Schneegestöber, denn Maria wird morgen ihre Stelle als Magd auf dem Einödhof Hinterkaifeck antreten. Ihre Schwester Franziska begleitet sie. Da entscheiden sich die beiden dick eingemummten Frauen dazu, Rast in einem Wirtshaus in Waidhofen zu machen.