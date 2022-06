Hinterkaifeck: Neuburger Volkstheater probt auf Hochtouren

Plus Das Volkstheater Neuburg steht kurz vor der Premiere des Stücks „Die Lerche von Hinterkaifeck“. Für die Proben ist die Theatergruppe bereits ins Haus im Moos gekommen.

Effektvoll öffnet sich das Scheunentor des Öxler-Hofs und gibt den Blick auf sechs schwarze Särge frei. So beginnt die erste öffentliche Kostümprobe für das Freilicht-Theaterstück „Die Lerche von Hinterkaifeck“ des Neuburger Volkstheaters im Freilichtmuseum am Haus im Moos. Regisseur Oliver Vief lässt die letzte Szene des Stücks proben.