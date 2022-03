Kleinhohenried

Karlshuld: Dort arbeitet künftig das Donaumoos-Team

Plus Als "Ideallösung" bezeichnet Landrat Peter von der Grün die neuen Büroräume für Donaumoos-Zweckverband und Umsetzungseinheit. Was das neue Domizil ist und wie das Team aufgestellt ist.

Von Katrin Kretzmann

„Es war unser Wunsch“, sagte Landrat Peter von der Grün am Montag in der Sitzung des Donaumoos-Zweckverbands – und er ist in Erfüllung gegangen: Die sogenannte lokale Umsetzungseinheit, das interministerielle Expertenteam für das Donaumoos, arbeitet künftig im Herzen von Karlshuld, nämlich in der alten Moorkulturstation in der Hauptstraße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

