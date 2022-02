Kleinhohenried

vor 17 Min.

Kleinhohenried: Das Haus im Moos hat eine neue Mitarbeiterin

Plus Die promovierte Biologin und Landschaftsökologin Judit Tuschak ist die neue Leiterin der Umweltstation am Haus im Moos. Warum sich die 52-Jährige „sofort ins Donaumoos verliebt“ hat.

Von Andrea Hammerl

Judit Tuschak begeistert sich für das Donaumoos. „Moore sind etwas ganz Besonderes“, erklärt die promovierte Biologin mit Spezialisierung auf Landschaftsökologie, warum sie sich auf die ausgeschriebene Stelle als Leiterin der Umweltstation am Haus im Moos beworben hat. Wie Gesamtleiterin Steffi Klatt, wohnt die neue Führungskraft am Haus im Moos in Freising. Was reiner Zufall ist, wie Tuschak sagt.

