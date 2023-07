Kleinhohenried

18:31 Uhr

Kommunikationsoffensive: Kommt das Donaumoos bald in die Klassenzimmer?

Wird das Donaumoos bald Teil des Unterrichts in den Grundschulen in der Region sein? Der Donaumoos-Zweckverband arbeitet gerade an einem Kooperationsprojekt. Auch das Haus im Moos in Kleinhohenried wird mit ins Boot geholt.

Plus Vor gut einem Jahr hat der Donaumoos-Zweckverband eine Offensive gestartet, um seine Öffentlichkeitsarbeit auszubauen. Was seither geschehen ist und welche Rolle der Nachwuchs spielt.

Im vergangenen Jahr hat der Donaumoos-Zweckverband eine umfassende Kommunikationsoffensive gestartet. Das Ziel: niederschwellige Angebote schaffen und damit einen steten Informationsfluss rund um die Entwicklung der Renaturierung von Süddeutschlands größtem Niedermoor zu bieten. Im Fokus stehen dabei Transparenz und ein offener Austausch mit der Bevölkerung und den politischen Entscheidungsträgern, aber auch mit dem Nachwuchs. Hier will das Donaumoos-Team als wichtigster Partner des Zweckverbands bei der Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit ein Kooperationsprojekt starten - und zwar in den Klassenzimmern und direkt vor Ort.

Seit Juni 2022 läuft die Umsetzung der Kommunikationsoffensive. So gab es seither etwa zahlreiche Infoabende in den Landkreis-Gemeinden und darüber hinaus, zu denen mehrere Hundert Interessierte kamen. Die nächste Station ist am Mittwoch, 26. Juli, im Gasthaus Daferner im Ehekirchener Ortsteil Schönesberg, weitere Termine folgen. Der Zweckverband war auch gemeinsam mit dem Donaumoos-Team immer wieder mit Infoständen auf Veranstaltungen vertreten, beispielsweise bei den Donaumoos-Erlebnistagen, dem Museumsfest im Haus im Moos oder auch der Energiesparmesse in Schrobenhausen. Auch hier sind weitere Aktionen in Planung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

