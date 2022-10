Kleinhohenried

17:30 Uhr

Moorschonende Bewirtschaftung: Zähe Bürokratie bremst Pilotprojekt

Verwertungsmodelle: Aus Moorbiomasse aus dem Donaumoos lässt sich viel herstellen. Der Zweckverband feilt nun an einem konkreten Projekt zur Erprobung von Pflanzenfasern und deren Weiterverarbeitung.

Plus Wie man Erzeugnisse aus moorschonender Bewirtschaftung verwerten kann, zeigen bereits einige Projekte. Ein weiteres wurde nun dem Donaumoos-Zweckverband präsentiert - und stößt auf Kritik.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Tomaten, Äpfel oder Erdbeeren, verpackt in Papierschachteln, das ist für den Verbraucher ein gewohnter Anblick in den Regalen der Supermärkte. Aber dass der Rohstoff für genau diese Verpackungen aus dem heimischen Donaumoos stammen könnte, das ist dann doch etwas befremdlich – noch. Denn im Zuge der Donaumoos-Renaturierung und dem grundlegenden Gesamtprojekt „Klimaschutz durch Moorbodenschutz“ sollen genau solche landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten etabliert werden. Zahlreiche Projekte und Studien zu Verwertungsoptionen für Erzeugnisse aus moorschonender Bewirtschaftung gibt es bereits. Doch mal wieder sind es die bürokratischen Hürden, die bremsen, auch in Sachen Fördergeldern – und dafür hagelt es von Mitgliedern des Donaumoos-Zweckverbands Kritik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen