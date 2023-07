Kleinhohenried

06:00 Uhr

Moorschutz: Donaumoos-Zweckverband und CO2-regio gehen Kooperation ein

Plus Für den Moorschutz machen der Donaumoos-Zweckverband und das Projekt CO2-regio künftig gemeinsame Sache. Auch wenn der Wille zur Zusammenarbeit da ist: Es gibt Fragen.

Von Katrin Kretzmann

Super, enorm, gigantisch: Diese drei Wörter fallen am Montag in der Sitzung des Donaumoos-Zweckverbands im Haus im Moos. Gesagt hat sie Jonas Galdirs, Inhaber und Geschäftsführer der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft (gUG) CO 2 -regio, der auf ein Netzwerk anspielt, ohne das er vermutlich nicht vor dem Gremium sprechen würde. Es geht um die Unterstützer des Leader-Projekts "Machtbarkeitsstudie CO 2 -regio", dessen Ziel es ist, ein praxistaugliches Modell zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in der Region zu etablieren. Und zu diesen Befürwortern gehört auch der Donaumoos-Zweckverband, um dessen Kooperationszusage Galdirs wirbt.

Zwei Jahre Arbeit, ein 220 Seiten umfassendes Werk, "jetzt haben wir es geschafft und hoffen nun, dass wir vom Studieren ins Machen kommen, um das umzusetzen, was wir untersucht haben", sagte Jonas Galdirs. Untersucht wurde in Zusammenarbeit mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, wie Treibhausgas-Zertifikate den Klimaschutz in der Region voranbringen können. "Zudem haben wir uns gefragt, wie die Organisation ablaufen müsste, damit so ein Zertifikat nicht nur auf dem Papier existiert, sondern auch in der Fläche", so Galdirs. Anhand von Potenzialkarten sei schnell klar geworden, dass der Moorschutz am aussichtsreichsten sei.

