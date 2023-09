Kleinhohenried

vor 2 Min.

Museumsfest zeigt das Moosleben, wie es anno dazumal war

Plus Alte Traktoren, Brotsuppe und dressierte Hunde: In Kleinhohenried war am Haus im Moos wieder einiges geboten. Der Einzug musste dieses Mal aber ohne die Landsleute des Historischen Vereins stattfinden.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Es tuckert und knattert, riecht nach Diesel und Öl, Rauch steigt auf. Das Oldtimertreffen, mit dem das Museumsfest am Haus im Moos am Sonntagvormittag begonnen hatte, war ein voller Erfolg. 87 Zugmaschinen waren angemeldet, hinzukamen noch rund 20 Standmotoren, die teilweise über verschiedene Wellen gleich mehrere Maschinen antreiben konnten. Ein solche Transmission hatten die Oldtimer-Freunde aus Preith mitgebracht. Der älteste Bulldog war ein MacCormick, Baujahr 1939 mit Eisenrädern. Roland Almstetter, der große Bastler der Königsmooser Oldtimerfreunde, trieb mit einem Standmotor einen Göpel an, mit dem Messer und Scheren geschliffen wurden.

Auch den traditionellen Einzug der Aktiven gestalteten die mehr oder weniger historischen Fahrzeuge, die teilweise mit Blumengirlanden oder -sträußen geschmückt waren, einige hatten auch junge Mitfahrer, die übers ganze Gesicht strahlten. Mancher Zuschauer vermisste allerdings die Aktiven des Historischen Vereins in ihren traditionellen Gewändern der arbeitenden Landbevölkerung, mit historischem Gerät und Schubkarren. Der Verein könnte Nachwuchs dringend brauchen. Die verbliebenen Aktiven hatten alle Hände voll zu tun und waren beim Einzug an ihren stets von interessierten Besuchern umlagerten Arbeitsplätzen am Hofstetterhaus geblieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen