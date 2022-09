Kleinhohenried/Neresheim

16:30 Uhr

Für den Artenerhalt: Wisente ziehen vom Donaumoos nach Baden-Württemberg

Drei von vier Wisentkühen für Baden-Württemberg: Sporona (vorne) sowie Dalida und Donröschen ziehen demnächst in ein neues Gehege in der Gemeinde Neresheim um.

Vier Wisentkühe aus Kleinhohenried bilden den Grundstock für eine neue Herde in Neresheim in Baden-Württemberg. Vor dem Umzug im November stand noch ein Besuch an.