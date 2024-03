Kleinhohenried

17:06 Uhr

So steht es um das geplante Museumsdepot im Donaumoos

Zahlreiche Wagenräder lagern vor der alten Putzerei in Karlshuld. Sie sind nur ein Teil der unzähligen Relikte, die in dem Gebäude auf dem Areal des alten Moorversuchsguts untergebracht sind.

Plus In Kleinhohenried soll ein Museumsdepot entstehen, um die Geschichte des Donaumooses zu bewahren. Wie es mit dem Projekt vorangeht und welche Rolle Rauchschwalben dabei spielen.

Von Katrin Kretzmann

So manchen dürften sie im Vorbeifahren oder beim Vorbeigehen aufgefallen sein: die vielen Wagenräder, die vor dem Gebäude der alten Putzerei in Karlshuld liegen. Fein säuberlich sind sie hinter einem Bauzaun aufgereiht - und sie alle erzählen Geschichten, wie die Menschen im Donaumoos anno dazumal lebten. Ein Teil der Räder wird restauriert und eines Tages als Ausstellungsstück in das geplante Museumsdepot wandern, das im Ortsteil Kleinhohenried entstehen soll. Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun. Einen Überblick über den Stand der Dinge gab es in der jüngsten Sitzung des Stiftungsrates der Stiftung Donaumoos.

In der alten Putzerei, dem Gebäude auf dem Areal des ehemaligen Moorversuchsguts in Karlshuld, lagern nicht nur die Wagenräder, sondern Tausende andere Relikte, von Fotos, Bildern, schriftlichen Zeugnissen über Kleider bis hin zu landwirtschaftlichen Geräten und Möbeln, die die Geschichte des Donaumooses erzählen. All diese Dinge verwahrt der Kulturhistorische Verein Donaumoos seit 1982. "Es ist ein Schatz, den wir der Bevölkerung zugänglich machen wollen und sollen", sagte Michael Lederer einst. Der Karlshulder Bürgermeister war derjenige, der die Idee eines Depots angestoßen hatte und diese gemeinsam mit dem damaligen Stiftungsratsvorsitzenden und Königsmooser Bürgermeister Heinrich Seißler in Form eines Antrags in den Kreistag brachte - mit Erfolg.

