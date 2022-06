Kleinhohenried

vor 34 Min.

Storchenmutter stirbt: Wie geht es weiter mit ihren Jungtieren?

Plus Im Nest neben dem Haus im Moos bleiben vier Jungstörche zurück. Es gibt Vermutungen zur Todesursache. Der alleinerziehende Vater schlägt sich wacker.

Von Laura Gastl

In Kleinhohenried hat sich in dieser Woche ein Storchendrama ereignet: Am Dienstag entdeckte ein Mitarbeiter vom Haus im Moos einen toten Storch in einem Wassergraben. Der Vogel steckte mit seinem Schnabel im Schlamm fest. Nur wenige Meter vom Fundort entfernt befindet sich auf einem etwa zehn Meter hohen Mast ein Storchennest, in dem heuer vier Jungtiere sitzen. Bei dem toten Storch handelt es sich laut Gunter Weinrich, Storchenbetreuer des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen, um die Mutter der Jungvögel. Das sei an der Ringnummer zu erkennen gewesen.

