Vandalen in Karlshuld unterwegs - Polizei sucht Zeugen

In Karlshuld sind Vandalen unterwegs, die zwei Trafostationen massiv beschädigt haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei ist auf der Suche nach Vandalen, die in Karlshuld unterwegs sind. So haben Mitarbeiter einer Netzagentur am Mittwochnachmittag massive Beschädigungen an zwei Trafostationen im Ortsteil Kleinhohenried fest. Dort wurden von Unbekannten die Antennenkabel herausgerissen und die Schlossabdeckungen beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Tatzeitraum dürften laut Polizei die vergangenen Wochen gewesen sein. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen.