Verpackungen aus dem Donaumoos: Zweckverband erreicht "einen Meilenstein"

Papier, Verpackungen, Bauplatten: Der Donaumoos-Zweckverband untersucht in mehreren Projekten die Eignung von Moorfasern - und verbucht einen weiteren Erfolg.

Auf jedem Platz liegt ein Info-Flyer. Er ist aus Papier, aufklappbar und in Farbe. So weit nichts Ungewöhnliches - bis man ihn in die Hand nimmt. Er ist dicker, hat eine andere Haptik und Struktur. "Und genau so könnten sich bald Flyer aus Pflanzenfasern aus dem Donaumoos anfühlen", sagte Raphael Burkhardtsmayer, Netzwerk-Manager des Donaumoos-Zweckverbands bei dessen jüngster Sitzung. Die Papier- und Verpackungsbranche ist nur ein Teil der Verwertungsprojekte für Moorbiomasse im Zuge der Donaumoos-Entwicklung. Burkhardtsmayer präsentierte den Mitgliedern ein generelles Update - und hatte auch frohe Kunde aus dem Landwirtschaftsministerium.

Eignen sich Pflanzen aus dem Donaumoos als Rohstoff für Bauplatten? Diese Fragestellung steckt hinter einem aktuellen Kurzprojekt des Zweckverbands. "Wir haben verschiedene Proben von Biomasse an ein beauftragtes Unternehmen geliefert und in einem ersten Schritt Testplatten herstellen lassen", berichtete Burkhardtsmayer. Ziel sie es gewesen, zu sehen, wie die Verarbeitung läuft und wie sich die Fasern aus Seggen, Wiesengras, Rohrglanzgras und Schilf für die Herstellung der Platten eignen. Das Ergebnis: "Wir brauchen weitere wissenschaftliche und labortechnische Grundlagen, um eine seriöse Basis zu schaffen, mit der man weiterarbeiten kann." Man stecke also mitten in der Machbarkeitsstudie. Zudem hänge man im Zeitplan etwas hinterher, da wichtige Teile für die Maschine noch nicht geliefert worden seien.

Donaumoos-Zweckverband setzt Forschung zu Verpackungen aus Moorfasern fort

Parallel dazu forscht der Zweckverband laut Burkhardtsmayer mit mehreren Partnern am potenziellen Einsatz weiterer technischer Anlagen. Dabei werden mit Wärme und Druck Getreidestroh, aber auch Wiesenheu sowie Paludikulturen zu Platten gepresst und formstabil gemacht. "Es ist sehr interessant, man muss aber immer wieder ausprobieren, denn nicht jeder Versuch führt sofort zum Erfolg", so der Netzwerk-Koordinator.

"Einen Meilenstein" gibt es laut Burkhardtsmayer beim Thema Moorfaserverarbeitung in der Papier- und Verpackungsbranche. In einem im April abgeschlossenen Kurzprojekt hat der Zweckverband die Möglichkeit der Faserherstellung aus Moorkulturen untersucht. Lange habe man nun gewartet, bis dann vor kurzem die erlösende Rückmeldung aus dem bayerischen Landwirtschaftsministerium kam, "dass wir das Projekt fortsetzen können", so Burkhardtsmayer.

Im zweiten Teil geht es nun um die Verwertungsmöglichkeiten der Fasern innerhalb der Papier-, Kartonagen- und Formteilindustrie. "Wir wollen auf den Grundlagen des ersten Kurzprojekts aufbauen, wollen raus aus dem Labor und rein in Forschung und Entwicklung." Von da aus soll es dann mithilfe von Pilotversuchen in die industrielle Produktion gehen, "damit wir am Ende mit dem besten Produkt, das sich herauskristallisiert, in die Produktion gehen können". Das Projekt läuft ab Januar über 18 Monate und hat ein Volumen von rund 700.000 Euro, die das Ministerium zur Verfügung stellen will.

Darüber hinaus laufen im Rahmen des Projekts "Faserverstärkte Kunststoffe" Praxistests mit Weidepfosten, die überwiegend aus Paludimaterial bestehen. "Hier geht es darum, zu untersuchen, wie sie sich unter realen Bedingungen, also in der Sonne oder bei Niederschlag verhalten", erklärte Burkhardtsmayer. Zudem wolle man parallel den Herstellungsprozess optimieren, um einen Mittelweg zwischen Festigkeit und einem Preis, den man auch am Markt festsetzen könne, zu finden. "Es ist ein tolles Beispiel aus der Praxis und wir freuen uns sehr, dass Landwirte hier mitziehen und es ausprobieren."