Von Energieparcours bis Kleidertauschparty: Das ist heuer im Haus im Moos geboten

Plus Der Kalender für 2024 im Haus im Moos in Kleinhohenried ist prall gefüllt. Neben vielen Veranstaltungen und Aktionen für Jung und Alt gibt es auch eine Neuerung.

Von Katrin Kretzmann

"Es war das erste Volllastjahr nach Corona", sagte Judit Tuschak in der jüngsten Sitzung der Stiftung Donaumoos. Mit dem beginnenden Frühling sei es auch jedes Jahr Zeit für Zahlen, Daten und Fakten, sagte die Leiterin der Umweltstation im Haus im Moos im Karlshulder Ortsteil Kleinhohenried. Also ließ sie das vergangene Jahr mit all seinen Veranstaltungen noch einmal Revue passieren und gab zudem einen Ausblick auf all das, was heuer im Kalender steht, ganz unter dem Motto "Energie" - und eine Neuerung gibt es auch.

Fünf Ausstellungen wurden im vergangenen Jahr im Haus im Moos gezeigt, darunter zu Fledermäusen, Bonsai und Fossilien, aber auch eine eigene in Kooperation mit dem Donaumoos-Zweckverband und dem Donaumoos-Team unter dem Titel "Moorpläne - Die Zukunft des Donaumooses". Und Teile davon "hängen nun hier in den Fluren", berichtete Tuschak. Daneben gab es insgesamt 36 Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen im vergangenen Jahr, 18 davon für Erwachsene "und mit knapp 400 Teilnehmern waren sie wirklich gut besucht", freute sich die Leiterin der Umweltbildungsstation. Ein voller Erfolg waren laut Tuschak auch die 136 Schulprogramme, an denen fast 1600 Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben, "das ist und bleibt unser Brot- und Buttergeschäft". Insgesamt sieben Wochen der Ferien waren über das Jahr mit Programm gefüllt, 51-mal übernachteten Schulklassen im Haus im Moos.

