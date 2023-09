Kleinhohenried

vor 32 Min.

„Waren überrascht“: So war das Fest mit Maishäckseln in Kleinhohenried

Plus Getreu dem Motto „Miassilieren, wia's früher war“ zog das Straßenfest des Bürgervereins Karlshuld zahlreiche Besucher an. Mancher legte sich extra einen Maishäcksler zu.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Viel Spaß hatten die Kleinhohenrieder und ihre Gäste, die aus dem ganzen Landkreis Neuburger Schrobenhausen ins Donaumoos gekommen waren, um „Maissilieren, wia's früher war“ live zu erleben. Vier verschiedene Maishäcksler, gezogen von Oldtimerbulldogs aus den 1950er- bis 1980er-Jahren, zeigten auf dem Hausacker von Stefan Harteis, dass die Maisernte vor noch gar nicht allzu langer Zeit deutlich langsamer und umständlicher vonstattenging als heute mit den großen Vollerntern.

Das Maishäckseln und anschließende Festfahren im Fahrsilo der Familie Harteis war der Höhepunkt im Programm des fröhlichen Straßenfestes des Bürgervereins Kleinhohenried. Für die Kinder war eine kleine Hüpfburg aufgebaut, und natürlich sorgten Vereinsmitglieder für das leibliche Wohl der Gäste. Schon am Vormittag zur ersten Maishäckselvorführung war das Fest gut besucht, was sich im Laufe des Tages noch einmal steigerte, bis abends der Hof voll war. Wobei das Straßenfest mehr angesagt war als die „After-Mais-Häcksel-Party“ mit DJ Mase in der Halle. „Wir waren überrascht, dass so viele gekommen sind“, zog Harteis eine rundum positive Bilanz, „das Maishäckseln interessiert offenbar viele.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen