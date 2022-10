Wisentkuh aus dem Donaumoos wird nach Thüringen verkuppelt

Für Donsandra geht es von Kleinhohenried nach Saale-Orla. Dort wartet bereits ein stattlicher Stier auf sie.

Diese Partnerschaft funktioniert auch auf tierischer Ebene: Mit Wisentkuh Donsandra ist jetzt zum ersten Mal seit vier Jahren ein Tier aus dem Gehege im Donaumoos in den Neuburg-Schrobenhausener Partnerlandkreis Saale-Orla umgezogen. Im dortigen Ranis ist die sieben Jahre alte Dame für die Zucht vorgesehen.

Ein wenig Zögern und ein bisschen Aufregung waren für die 380 Kilogramm schwere Donsandra schon dabei. Doch dann traute sie sich unter den Augen von Zuchtleiter Johannes Riedl und der Betreuer Paula Fletcher, Annette Reindl und Alfred Wiedmann in den Anhänger von Tierspediteur Rainer Kniele. Der Fachmann, der seit vielen Jahren die Transporte für das Wisentgehege des Donaumoos-Zweckverbands beim Haus im Moos in Kleinhohenried übernimmt, brachte die Kuh sicher ins 300 Kilometer entfernte Gehege in Ranis.

Dort gibt es mit Stier Donatello bereits einen „Umsiedler“ aus dem Donaumoos. Dem ebenfalls sieben Jahre alten Bullen kommt nun gemeinsam mit Donsandra eine wichtige Rolle zu. Denn die beiden Tiere sollen in Ranis für Nachwuchs sorgen, wie Fachmann Riedl vor der Verladung erklärte. „Beide sind nicht verwandt, es passt also gut.“ Im Idealfall kommt damit schon bald mindestens ein waschechtes Donaumoos-Kalb in Thüringen auf die Welt. Dass Neuburg-Schrobenhausen den Austausch mit Saale-Orla am Leben hält, freut auch Landrat Peter von der Grün. (AZ)