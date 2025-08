Ingolstadt: Kleintransporter fährt rückwärts in Motorrad – 20-jährige verletzt

Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleintransporters hat am Samstagabend beim Rückwärtsfahren eine haltende Kradfahrerin übersehen und verletzt.

Motorradfahrerin in Ingolstadt von Transporter angefahren: leichte Verletzungen nach Sturz

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, fuhr der Mann gegen 18.15 Uhr auf der Rothenturmer Straße in Richtung Manching. Rund 100 Meter vor dem Ortsende hielt er mit seinem Transporter an – ebenso wie die ihm folgende 20-jährige Motorradfahrerin aus Ingolstadt. Als der Fahrer dann rückwärtsfuhr, übersah er die Kradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte nach rechts und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt über 6000 Euro. (AZ)