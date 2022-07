Klingsmoos/Ammerfeld

vor 49 Min.

Hunderttausende Euro Schaden: Zwei Brände und ein Unfall im Landkreis

Plus In Klingmoos steht ein Bauernhof in Flammen, zwischen Ammerfeld und Rennertshofen brennen zwei Autos nach einem Unfall. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Von Katrin Kretzmann, Ute De Pascale und Tabea Fackelmann

Am frühen Dienstagnachmittag hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehren und auch der Polizei im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen alle Hände voll zu tun, denn gleich zweimal brannte es. Um 13.22 Uhr ging die Alarmierung raus, dass ein Gebäude auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Königsmooser Ortsteil Klingsmoos völlig in Flammen steht und zeitgleich krachte es zwischen Rennertshofen und Ammerfeld, wobei zwei Autos völlig ausbrannten.

