Der Großbrand in Klingsmoos hat wohl eine Million Euro Schaden verursacht

Nach dem Großbrand am Dienstag in Klingsmoos sucht die Kripo nach der Brandursache. Die Ermittler haben einen Verdacht, was das Feuer ausgelöst haben könnte.

Nach dem Großbrand am Dienstagnachmittag in Klingsmoos, bei dem insgesamt drei Gebäude komplett zerstört oder beschädigt wurden, haben Brandermittler der Kripo Ingolstadt am Mittwoch nach der Brandursache gesucht. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am Mittwoch mitteilt, könne man nach jetzigem Stand ein vorsätzliches und fahrlässiges Handeln ausschließen. Aktuell gehe man davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat. Die Schadenshöhe betragt nach Schätzungen der Polizei insgesamt rund eine Million Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Brand in Klingsmoos: Der Schaden liegt bei rund einer Million Euro

Wie berichtet, hatte sich am frühen Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr ein Stadel auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Pöttmeser Straße im Königsmooser Ortsteil Klingsmoos entzündet. Das Gebäude stand schnell komplett in Flammen und brannte aus. Der Wind trug die Funken in einen benachbarten Stadel. Dort war unter anderem Stroh gelagert, dementsprechend schnell stand auch dieses Gebäude in Flammen. Und selbst ein weiteres Nachbarhaus verschonte das Feuer nicht. Dort brannte der Dachstuhl aus, außerdem wurde eine dortige Wohnung beschädigt. Die Bewohner konnten sich allesamt rechtzeitig in Sicherheit bringen. So wurde bei den Bränden glücklicherweise niemand verletzt.

6 Bilder Großbrand in Klingsmoos: Die Bilder vom Einsatz Foto: Ute De Pascale

Der Großbrand löste einen Großeinsatz der Feuerwehren aus. Dutzende Kräfte der Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sowie dem Nachbar-Landkreis Aichach-Friedberg waren im Einsatz. Die Feuerwehren kämpften gegen die Flammen und waren bis tief in die Nacht vor Ort, um Glutnester, die sich immer wieder entzündeten, einzudämmen.

Lesen Sie dazu auch