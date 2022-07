Klingsmoos

vor 10 Min.

„Eine Katastrophe“: Wie Betroffene den Großbrand in Klingsmoos überstanden

Florian Rieß steht am Mittwoch vor seinem ausgebrannten Stadel in Klingsmoos. Es ist eines von drei Gebäuden, das der Großbrand am Dienstag in Mitleidenschaft gezogen hat.

Plus Der Großbrand in Klingsmoos hat drei Gebäude komplett zerstört oder beschädigt. Betroffene sprechen von „Glück im Unglück“. Die Polizei kommt bei den Ermittlungen voran.

Von Andreas Zidar

Immer wieder klingelt das Handy. Florian Rieß kommt an diesem Mittwochnachmittag nicht zur Ruhe. Wie auch – am Tag zuvor stand sein Grundstück im Zentrum eines Großbrands. Freunde, Bekannte, Unternehmer, die ein Geschäft wittern – alle melden sich beim 21-Jährigen. Rieß lässt es klingeln, drückt den einen oder anderen Anruf weg. Er steht vor seinem niedergebrannten Stall, zeigt auf all die Scherben, den verkohlten Dachstuhl, einen Bulldog, von dem die Flammen nur noch schemenhafte Umrisse übrig gelassen haben. „Es ist eine Katastrophe“, sagt Rieß und schüttelt ungläubig mit dem Kopf. Am Tag nach dem Brand in Klingsmoos wird das ganze Ausmaß des Schadens sichtbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen