Jubiläum: Die Pfarrkirche St. Josef in Klingsmoos wird 100 Jahre

So sah die erste Kirche St.Josef in Klingsmoos aus. Erbaut wurde sie von 1921 bis 1923, eingeweiht im Dezember 1922, abgerissen 1978 und durch einen modernen Neubau ersetzt.

Plus Kirchenpfleger Ludwig Rieß hat sich mit der Geschichte der Klingsmooser Pfarrkirche St. Josef befasst – und Spannendes entdeckt.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Im Dezember 1922, also vor knapp 100 Jahren, wurde die erste Messe in der neu errichteten Pfarrkirche St. Josef Klingsmoos gefeiert. Das Kirchengebäude steht nicht mehr, es war in den 1970er-Jahren so baufällig geworden, dass es abgerissen und ein zweites, modernes Gotteshaus an dieser Stelle errichtet wurde. Trotzdem soll heuer am ersten Dezember-Wochenende das 100-jährige Bestehen der alten Kirche begangen werden.

