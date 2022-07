Brand in Klingsmoos: Landwirtschaftliches Anwesen steht in Flammen

Ein landwirtschaftliches Gebäude ist in Klingsmoos in Brand geraten. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro, das Feuer griff auch auf Wohnhäuser über.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist ein landwirtschaftliches Gebäude im Königsmooser Ortsteil Klingsmoos am Dienstagnachmittag in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei griff das Feuer auf das angrenzende, ebenfalls landwirtschaftliche Grundstück eines Nachbarn über. In der Folge fing auch noch der Dachstuhl eines dritten in der Nachbarschaft stehenden Wohnhauses Feuer. Die landwirtschaftlichen Gebäude stehen beide in Vollbrand. Beim Wohnhaus wurde der Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen.

6 Bilder Großbrand in Königsmoos: Die Bilder vom Einsatz Foto: Ute De Pascale

Brand in Klingsmoos: Landwirtschaftliches Gebäude brennt

Bislang ist laut Polizei bekannt, dass durch den Brand niemand ernsthaft verletzt wurde. Der Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizei auf einen hohen 6-stelligen Betrag. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernimmt die Ermittlungen. (AZ)