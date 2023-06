Klingsmoos

vor 19 Min.

So feiert der Klingsmooser Burschen- und Mädchenverein sein Jubiläum

Plus Zweimal wurde die Feier zum 100-jährigen Bestehen des Vereins verschoben. Heuer findet sie endlich statt – an diesem Wochenende. So üppig ist das Festprogramm.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Der Zeltaufbau neben dem Sportheim Klingsmoos hat begonnen, die ersten Pflöcke wurden vergangene Woche schon eingeschlagen. Zweimal wurde die Jubiläumsfeier verschoben, doch nun endlich ist es so weit: Der Katholische Burschen- und Mädchenverein (BMV) Klingsmoos feiert sein 100-jähriges Bestehen, und zwar gleich drei Tage lang, von Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 11. Juni. Höhepunkt wird der letzte Tag sein, wenn im Rahmen des Festgottesdienstes die 103 Jahre alte, vor vier Jahren restaurierte Fahne erneut geweiht wird.

„Die Fahnenweihe“, lautet die einstimmige Antwort von Tobias Wäcker, dem Vorsitzenden des Burschenvereins und seiner Vorgänger Dominic Mutzbauer und Marco Stemmer auf die Frage, worauf sie sich am meisten freuten. Dass sich die Verantwortlichen – anders als viele Vereine, die ihre Jubiläumsfeiern letztendlich ausfallen ließen – entschieden haben, das ursprünglich für 2020 geplante Fest nachzuholen, begründet Festleiter Stemmer schlicht, „weil es uns sehr am Herzen liegt“. Er war im Jahr 2011 einer der Initiatoren der Wiedergründung des 1920 von Pfarrer Xaver Wonhas ursprünglich als Katholischer Burschenverein Klingsmoos gegründeten Vereins. „Dieses Fest wird das erste und letzte sein, das wir für unseren Verein organisieren“, erklärt Stemmer die besondere Bedeutung dieses Jubiläums.

