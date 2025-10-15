Icon Menü
Klinikum Ingolstadt: Neue psychiatrische Ambulanz in Eichstätt eröffnet

Ingolstadt

Ambulante Hilfe in akuten Situationen – Klinikum Ingolstadt eröffnet neue psychiatrische Ambulanz in Eichstätt

Seit Oktober gibt es in Eichstätt eine „Psychiatrische Institutsambulanz“ des Klinikums Ingolstadt. Sie richtet sich an Menschen mit schweren Erkrankungen.
    Seit dem 1. Oktober 2025 hat die neue "Psychiatrischen Institutsambulanz" (PIA) an der Tagesklinik Eichstätt ihren Betrieb aufgenommen.
    Seit dem 1. Oktober 2025 hat die neue "Psychiatrischen Institutsambulanz" (PIA) an der Tagesklinik Eichstätt ihren Betrieb aufgenommen.

    Seit dem 1. Oktober gibt es an der Tagesklinik Eichstätt eine „Psychiatrische Institutsambulanz“ (PIA). Sie richtet sich vor allem an Menschen mit schweren oder chronischen psychischen Erkrankungen, die eine engmaschige, krankenhausnahe Betreuung benötigen.

    Klinikum Ingolstadt erweitert psychiatrisches Angebot in Eichstätt – seit Oktober aktiv

    Wie das Klinikum in einer Pressemitteilung mitteilt, bietet die neue Einrichtung unter anderem Akutbehandlung in Krisensituationen, Überbrückung nach stationären Aufenthalten sowie spezielle Angebote für Patientengruppen mit besonderem Unterstützungsbedarf. Die Behandlung erfolgt durch multiprofessionelle Teams. Voraussetzung ist eine Überweisung durch Haus- oder Fachärzte.

    Die Ambulanz ist organisatorisch an die Tagesklinik angebunden und soll Klinikaufenthalte verkürzen oder vermeiden. Erreichbar ist sie unter 0841/8804235, geöffnet ist sie Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, dienstags bis 16 Uhr. (AZ)

