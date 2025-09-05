Erkrankte Kollegin: Caritas ruft zur Knochenmarkspende auf

Der Caritasverband für die Diözese Eichstätt unterstützt eine Typisierungsaktion der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) „Hilf Marie und vielen anderen“ am Samstag, 13. September, von 11 bis 16 Uhr in der Schulturnhalle in der Hauptstraße 4 in Pollenfeld. Die Registrierungsaktion hat der Katholische Burschenverein Pollenfeld – Seuversdorf – Weigersdorf organisiert.

In Pollenfeld gibt es eine Typisierungsaktion für die 22-jährige Marie

17- bis 45-jährige Personen können dort einen Wangenabstrich vornehmen und dadurch in Zukunft vielleicht zu Stammzellspenderinnen und –spender für Menschen werden, die an Leukämie erkrankt sind. Betroffen ist derzeit unter anderen die 22-jährige Eichstätter Caritas-Mitarbeiterin Marie. „Sie liebt das Leben und verbringt gerne Zeit mit Freunden und Familie - bis sie die Diagnose Leukämie erhält. Jetzt braucht sie eine Stammzellspende“, schreiben und werben der Burschenverein und die Caritas gemeinsam auf einem Plakat zu der Aktion.

Klaus Nieberle, Mitarbeiter der Caritas in Eichstätt, hat erst vor Kurzem selbst Knochenmark gespendet. Der Termin sei gut organisiert gewesen und alles sei reibungslos gelaufen. „Ich habe die Spende gut geschafft und bin mit einem sehr guten Gefühl heimgefahren“, berichtet Nieberle und ergänzt: „Nun hoffe ich, dass ich damit dem Patienten helfen kann.“

Wer am 13. September keine Zeit hat, kann sich auch ein Lebensretterset für den Wangenabstrich nach Hause bestellen. Informationen dazu finden sich im Internetauftritt der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern www.akb.de. Man kann aber auch mit einer Geldspende helfen. Nach Mitteilung der AKB kostet jede Neuregistrierung eines Stammzellspenders oder einer Stammzellspenderin 35 Euro. „Wir sind auf deine Spenden angewiesen, da der Staat und die Gesundheitskassen nur einen geringen Teil der Kosten für die Typisierung übernehmen“, informiert die Stiftung in ihrem Internetauftritt. (AZ)