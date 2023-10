47-Jähriger verletzt seine Ehefrau und muss in Gewahrsam

In Königsmoos ist ein Familienstreit eskaliert. Ein Mann verletzte seine 41-jährige Frau. Auch Kinder waren im Haus - deshalb musste die Polizei handeln.

Zu einem Familienstreit kam es am Freitag gegen 20 Uhr in Königsmoos. Dabei wurde eine 41-jährige Frau leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Vorausgegangen war ein Streit zwischen den Eheleuten, bei dem der 47-jährige Eheman gegenüber der Ehefrau tätlich wurde. Ein Angehöriger der Familie versuchte zu schlichten und wurde dabei ebenfalls tätlich angegangen, weshalb die Polizei verständigt wurde. Die eingetroffenen Beamten gelangten zunächst nicht in die Wohnung. Da nicht auszuschließen war, dass der Ehemann auch gegenüber den beiden anwesenden Kindern tätlich wurde, wurde die Wohnungstüre gewaltsam geöffnet. In der Wohnung konnte der äußerst aggressive und uneinsichtige Ehemann angetroffen werden. Dieser zeigte sich gegenüber den Beamten unbeeindruckt, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde und die Nacht in der Arrestzelle der Polizei in Neuburg verbrachte. (AZ)