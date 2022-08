Königsmoos

vor 17 Min.

"Bürger mitnehmen": Königsmooser CSU kritisiert Donaumoos-Renaturierung

Ortsvorsitzender Marco Stemmer (r.) und Kreisvorstandsmitglied Maximilian Götz (l.) verabschiedeten Peter Hautmann (v.l.) und ehrten Walter Binknus für 20 Jahre sowie Siegfried Brosi für 50 Jahre in der CSU.

Plus Marco Stemmer bleibt Ortsvorsitzender der Königsmooser CSU und blickt auf ein corona-geprägtes Jahr zurück.Die Mitgliederzahl ist geschrumpft und ein Grund dafür ist die Renaturierung des Donaumooses.

Von Andrea Hammerl

Neuwahlen für ein Jahr: Um wieder in den regulären Wahlperiodenrhythmus zu kommen, wählte die CSU Königsmoos ihren neuen Vorstand für ein Jahr. Marco Stemmer bleibt Ortsvorsitzender, die bisherige Beisitzerin Karina Diehl ersetzt Kassier Peter Hautmann, der nach 23 Jahren, neun davon als stellvertretender Ortsvorsitzender und neun als Kassier, aus dem Vorstand ausgeschieden ist. In Abwesenheit gewürdigt wurde Hubert Baudisch, der 18 Jahre Gemeinderat war, davon sechs als Vize-Bürgermeister, Jugendreferent und Verbandsrat in der Arnbachgruppe und im Schulverband. Er bleibt im Ortsvorstand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .