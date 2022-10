Der Roll aus Stengelheim tüftelt auch mit 80 Jahren noch

Roland Almstetter hat ein Faible für historische Gefährte. Unter anderem restauriert er Kutschen. Seit einiger Zeit baut der 80-Jährige auch kuriose Fahrräder zusammen.

Alte Kutschen und kuriose, selbstkreierte Fahrräder sind neben den klassischen Oldtimern das Steckenpferd von Roland Almstetter. Der Tüftler aus Stengelheim, der schon diverse Karussells und Wipptiere zur Kinderbelustigung für das Oldtimertreffen der Königsmooser Oldtimerfreunden gebastelt hat, kommt auch mit 80 Jahren noch auf neue Ideen.

Seit etwa zwei Jahren lebt er seine Kreativität an ungewöhnlichen Fahrrädern aus, die er aus Einrädern zusammenbaut – weshalb so ein Zweirad kurioserweise zwei Pedalpaare hat. Die Frage, wozu das gut sein soll, quittiert der Roll, wie der 80-Jährige von seinen Freunden genannt wird, mit Schulterzucken und einem wissenden Lächeln. Leicht zu fahren sind die Eigenbauten jedenfalls nicht, allenfalls für geübte Einradfahrer, denn die Lenkung ist hochsensibel. Wie auch bei dem Zweirad, das anstelle eines Lenkers ein Lenkrad hat. Wer daran dreht, stellt das Vorderrad schnell quer. Vorsicht ist also geboten für alle, die das mal ausprobieren wollen.

Roland Almstetter hat auch mit 80 Jahren immer noch neue Ideen. Foto: Andrea Hammerl

Seine junge Nachbarin, die achtjährige Annika, beherrscht die Technik, die hat offensichtlich schon öfter auf Almstetters Anwesen geübt. Aber auch die Kinder, die ihr Glück erstmals auf dem Museumsfest am Haus im Moos versuchten, fanden sich zurecht.

Kürzlich hat sich Roland Alm-stetter einen echten Landauer zugelegt, eine komfortable Kutsche, die im 18. und 19. Jahrhundert der bevorzugte Reisewagen in Europa und somit Statussymbol der begüterten Kreise war. Durch eine Zeitungsannonce war er auf die etwa 100 Jahre alte Kutsche aufmerksam geworden. Sie stand in Gaimersheim zum Verkauf. Ursprünglich, so hat Almstetter vom Verkäufer erfahren, stammt sie wohl aus Rohrenfels und gehörte dem Besitzer der Brauerei Schneider.

Die achtjährige Annika darf die ungewöhnlichen Räder ausprobieren. Foto: Andrea Hammerl

Kürzlich kam der Landauer zu seiner Jungfernfahrt am neuen Standort zum Einsatz, als die Oldtimerfreunde Königsmoos ihr Ehrenmitglied Willibald Schmid zum 101. Geburtstag durch den Ort kutschierten. Die Tour ging von Achhäuser einmal quer durchs Donaumoos, von Zell über Grasheim bis Ludwigsmoos. Stilgerecht hatte Almstetter den Fahrgast mit einem Zylinder ausstaffiert, den er vor circa 40 Jahren einmal auf einem Flohmarkt erstanden hatte – frei nach dem Motto „Wer weiß, wann man den mal brauchen kann“. Willibald Schmid gefiel das sehr, er spielte lächelnd mit und hob den Zylinder zum Gruß, wenn er aus der Kutsche heraus den staunenden oder amüsierten Betrachtern des malerischen Oldtimerzuges zuwinkte.

Der Zug bestand aus acht Gespannen, angeführt von Almstetters Deutz Baujahr 1961, der die Kutsche zog – 26 PS statt früher zwei bis vier Pferde. Die hat Alm-stetter, wie alle seine sechs Kutschen, auf Gummiräder montiert hat, um schneller damit fahren zu können. Denn mit den originalen Holzrädern ohne Kugellager würde es sich auf den heutigen Straßen eher schlecht fahren.

Roland Almstetter kommt zu seinen Kutschen meist durch Zufall

Wie Roll zu seinen Kutschen kam? Meist durch Zufall, wie er verschmitzt erzählt. Mal stand eine Kutsche im Weg, als er eigentlich ein Gäuwagerl kaufen wollte. Nach kurzem Verhandeln gab der frühere Besitzer beides günstig her, schließlich musste noch viel hineingerichtet werden. Wie bei der Wagonette, die er vor zwei Jahren erstand. „Die Kutsche war nicht teuer“, sinniert der Roll, „aber das Dach“. Sie brauchte nämlich ein neues, und das hat sie auch von ihm bekommen. Sie stammt etwa aus dem Jahr 1920, den genauen Typ weiß er nicht. So genau muss es bei dem 80-jährigen Tüftler nicht gehen. Manchmal bastelt er auch aus drei alten Kutschen eine neue zusammen, wenn ansonsten zu viele Teile fehlen würden.

Die Kutschen erinnern den Roll an seine Kindheit. „Die Prominenten früher haben solche Dinger gehabt“, erzählt er. Unter anderem sei die Familie von Zwehl früher mit einem Landauer nach Neuburg gefahren.