Königsmoos

vor 50 Min.

Die Landfrauen feiern Fasching: Vier Stunden lang Lachmuskeltraining

Plus Der Untermaxfelder Landfrauenfasching begeistert die Gäste im proppenvollen Schützenheim. Bei Sketchen, Tänzen, Gstanzln und Bauernregeln wird herzhaft "Bayrisch g'lacht".

Von Andrea Hammerl

Herzhaft „Bayrisch g‘lacht“ haben die Gäste des Untermaxfelder Landfrauenfaschings am Samstag im proppenvollen Schützenheim in Obermaxfeld. Das Motto war eigentlich für 2021 geplant gewesen, nun ist es beibehalten worden, aber natürlich aktualisiert. Was schon im Auftakt deutlich wird, als die Akteurinnen in voller Corona-Montur die Bühne stürmen. „Ja, habt’s ihr das nicht mitbekommen?“, plärrt Ortsbäuerin Steffi Ziegler los, „ Corona ist vorbei“.

