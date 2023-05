"Ein besonderer Kraftakt": Feuerwehrhaus in Stengelheim eingeweiht

Plus Das Feuerwehrhaus Stengelheim wird bei einem Festakt eingeweiht. Die Redner finden eine Mischung aus Humor und Dankbarkeit.

Mit einer würdigen Feier beging Königsmoos die Einweihung des Feuerwehrhauses für die Untermaxfelder Feuerwehr samt Segnung des Katastrophenschutzfahrzeuges für den Landkreis. Mit lustigen wie besinnlichen Momenten sowie Rednern, die sich aufs Wesentliche konzentrierten – und deren Worte ein roter Faden verband: der Wunsch, dass die Feuerwehrleute stets unversehrt von ihren Einsätzen heimkommen.

So sagte etwa Pfarrerin Lisa Kelting, die mit Pfarrer Thomas Pendanam den religiösen Part der Feier gestaltete: Man wolle "um den Segen Gottes bitten, dass ihr heil zu den Einsätzen, aber auch von dort wieder nach Hause kommt, dass euer Feuerwehrhaus ein Ort der Gemeinschaft ist". Dass Menschen sich für den Schutz anderer einsetzen "ist ein großer Segen", so Kelting. Neben allem Mut und aller Selbstlosigkeit gehöre dazu auch die entsprechende Ausrüstung.