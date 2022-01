Ein neuer Radlader und neue Fenster für den Bauhof in Stengelheim

Plus In Königsmoos wird der Bauhof neu ausgestattet. Dafür wird ein sechsstelliger Betrag ausgegeben.

Dem Vorschlag von Bauhof und Verwaltung folgten die Königsmooser Gemeinderätinnen und -räte in ihrer jüngsten Sitzung, indem sie sich für den Kauf eines Radladers zum Preis von circa 110.000 Euro entschieden. Zudem wird für den Lader eine Greifgabel für Baum- und Heckenarbeiten (rund 3900 Euro) sowie eine Arbeitsplattform (3700 Euro) angeschafft. Der 20 Jahre alte Fendt-Geräteträger der Gemeinde ist mittlerweile reparaturanfällig, auch ist dessen Frontschaufel oft für die benötigte Belastung nicht ausreichend.