Eisenstange in Maisfeld in Obermaxfeld: Landwirt erstattet Anzeige

In einem Feld in Obermaxfeld soll eine Eisenstange vorsätzlich platziert worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

In Obermaxfeld ist ein Maishäcksler beschädigt worden. Der Landwirt erstattete am Donnerstagnachmittag Anzeige bei der Neuburger Polizei erstattet, wie die Beamten am Freitag mitteilten.

Gegen Dienstagmittag war ein 48-jähriger Landwirt aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit seinem Maishäcklser auf einem Acker in der Rosenstraße in Obermaxfeld unterwegs. Der Mann fuhr über eine Eisenstange im Maisfeld, die dort vorsätzlich platziert wurde. Dabei wurde das Schneidewerk am Fahrzeug beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)