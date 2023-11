Königsmoos

11:30 Uhr

Erweiterung zwingend nötig: Grundschule Königsmoos platz aus allen Nähten

Die Königsmooser Schule ist beziehungsweise wird in den nächsten Jahren zu klein, auch die Turnhalle (im Hintergrund links) reicht nicht aus.

Plus In der Königsmooser Grundschule wird es eng, die Klassenzimmer reichen bald nicht mehr aus, ebenso die Turnhalle. Nun ist ein weiterer Schritt in Richtung Erweiterung getan.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Die Grundschule Königsmoos platzt aus allen Nähten. Derzeit werden dort zehn Klassen beschult und Bürgermeister Heinrich Seißler rechnet auch zukünftig mit dreizügigen Jahrgängen, somit regelmäßig zwölf Klassen. Was bedeuten würde, dass es auch nicht mehr ausreichen wird, die Fachräume als Klassenräume zu benutzen, was aktuell der Fall ist, da die Schule nur über zehn Unterrichtsräume verfügt, von denen zwei eigentlich als Fachräume vorgesehen sind, also für Klassenteilungen, Religion, Förderunterricht und Ähnliches zur Verfügung stehen sollten.

Grundschule Königsmoos platzt aus allen Nähten

Auch die Turnhalle reicht nicht mehr aus, um zwölf Klassen adäquat mit Schulsport zu versorgen, daher wird ein zusätzlicher Bewegungsraum benötigt. Das Lehrerzimmer wird ebenfalls zu klein und eine Mensa mit Schulküche für Mittags- und Ganztagsbetreuung sollte ebenfalls eingeplant werden, teilte Seißler mit und bat um einen Grundsatzbeschluss für ein sogenanntes VgV-Verfahren. Dabei handelt es sich um eine EU-weite Ausschreibung für die Planer, die dann die EU-weite Ausschreibung der Gewerke vornehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen