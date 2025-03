Festakt in Königsmoos: Eine Zweckheirat wird zur Erfolgsgeschichte

Stimmungsvoll gelang der Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Königsmoos in der Donaumooshalle. Humorvoll begrüßte Bürgermeister Heinrich Seißler mehr als 500 Ehrengäste aus Vereinen, (ehemalige) Gemeinderäte und Lokalpolitiker und aus den Partnergemeinden Hergenfeld und Großkarolinenfeld. Altbürgermeisterin Gusti Schmid hielt eine ebenso unterhaltsame wie informative, prägnante 20-minütige Festrede. Zehn Fahnenabordnungen, die Königsmooser Musi und der Männergesangverein aus Großkaro gestalteten die ökumenische Andacht mit, die Pfarrer Thomas Pendanam und Pfarrerin Lisa Kelting gemeinsam hielten.

Eine goldene Hochzeit, aber keine Liebesheirat, fasst Bürgermeister Seißler zusammen

Kelting führte Seißlers Bild der Goldenen Hochzeit, die zwar keine Liebesheirat war, fort. Es sei über die Jahrzehnte ein großes Wir-Gefühl entstanden, das sie als Neubürgerin in den vergangenen drei Jahren immer wieder gespürt habe. Von früheren Differenzen und unsichtbaren Grenzen an Straßenkreuzungen sei ihr nur erzählt worden.

Die Festrede zu halten, war Gusti Schmid, die gemeinsam mit Seißler und Gisela Auenhammer die Festschrift erstellt hatte und dabei darum gebeten wurde, eine Ehre. „Zu meinem Erschrecken habe ich später festgestellt, dass ich von den vor 1975 amtierenden Bürgermeistern, Gemeinderäten und Bediensteten die einzig noch Überlebende bin“, begann sie ihre launige Festrede. „Bist schon so alt“, sei ihr erster Gedanke gewesen, der zweite aber sah, „dass es eine Gnade und nicht mein Verdienst ist und außerdem war ich ja damals noch sehr jung“. Schmid ist vom ersten Tag an Zeitzeugin der Gemeindegeschichte. Anfang März kam dann Gemeinderat Gottfried Humbold dazu und ab Juni arbeitete auch Gisela Auenhammer in der Verwaltung. Von Januar bis März 1975 war der damalige Klingsmooser Bürgermeister Michel Herb als Staatsbeauftragter bestellt, sein Stellvertreter war der Ludwigsmooser Bürgermeister Max Haberl.

Haben gemeinsam die Festrede erfasst (v.l.): Bürgermeister Heinrich Seißler, Gusti Schmid und Gisela Auenhammer.

„Da Michael Herb keinen fahrbaren Untersatz besaß, holte ich ihn in aller Frühe mit meinem gebrauchten VW Käfer ab und wir beide begannen in der ehemaligen Lehrerwohnung in der katholischen Schule in Untermaxfeld mit der Arbeit“, erinnerte sich die Laudatorin an ihren ersten Arbeitstag für Königsmoos, am Donnerstag, 2. Januar 1975. Eingerichtet war die Verwaltung mit den alten Möbeln der drei Gemeindeverwaltungen, einschließlich dreier Schreibmaschinen und einer Rechenmaschine. Wenn sie damals sich beim Telefonieren mit „Gemeinde Königsmoos“ meldeten, wurde oft gefragt: „Wie heißt die Gemeinde?“ oder „Wer ruft an? Noch nie gehört“. Aber das habe sich bald geändert.

Möglich wurde der freiwillige Zusammenschluss, nachdem der „wohl umstrittenste Minister des damaligen Bayerischen Kabinetts, Dr. Bruno Merk“ die Gemeinden im Jahr 1970 über eine Förderung dafür informiert hatte. Merk hatte neben der Landkreisreform auch die Gemeindereform auf den Weg gebracht. Viel wurde diskutiert, der heutige Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wäre beinahe auf Pfaffenhofen und Eichstätt aufgeteilt worden. Auch die Klingsmooser, Ludwigsmooser und Untermaxfelder waren nicht mit einer Aufteilung nach Ehekirchen, Langenmosen und Karlshuld einverstanden. Ende 1973 beschlossen die drei Gemeinderäte den freiwilligen Zusammenschluss, im Juli 1974 stimmten die Bürger ab. Von 731 Bürgern gab es nur zwölf Gegenstimmen, und den neuen Namen „Königsmoos“ befürworteten 682 Wähler.

Mit der Zeit sind die Gemeindeteile von Königsmoos zusammengewachsen

Obwohl die Förderung erst ab 5000 Einwohnern galt, wurde eine Ausnahme gemacht. Klingsmoos erhielt 170.000 Mark, Ludwigsmoos 150.000 Mark. Was zu ersten Diskussionen im Gemeinderat führte, da anfangs noch das Wohl des eigenen Ortsteils für so manchen Gemeinderat im Vordergrund und über dem Wohl der Gesamtgemeinde stand. „Der Hans Kober hatte es als ehrenamtlicher Bürgermeister nicht leicht“, verriet Gusti Schmid, er habe vor Sitzungsbeginn Gemeinderat Otto Martin zugeblinzelt, der ihm daraufhin seine Schnupftabakdose für eine kräftige Priese lieh. „Es waren nämlich starke Charaktere im Gemeinderat vertreten, die sich auch erst zusammenraufen mussten.“ Doch mit der Zeit sei es immer besser geworden, die Gemeindeteile wuchsen zusammen, eine moderne Infrastruktur entstand. Kober war der erste gewählte Bürgermeister von Königsmoos.

Kartoffelkönigin Daniela I. war im schwarz-goldenen Dirndl in den Wappenfarben gekommen, um den Stolz auf ihre Heimatgemeinde auszudrücken. Landrat Peter von der Grün konnte sich aus heutiger Sicht so eine prosperierende Gemeinde kaum vorstellen, da es vor 50 Jahren eine Zweck-, keine Liebesheirat gewesen sei. Bürgermeister Bernd Fessler aus Großkarolinenfeld wies auf die gemeinsame, in der Pfalz wurzelnde Geschichte hin. Die auswandernden Pfälzer, die als Erste nicht mehr konnten, seien im Donaumoos geblieben, die anderen wanderten weiter nach Großkarolinenfeld, wo sie ähnlich unwirtliche Verhältnisse vorfanden. Sein Geschenk bestand aus einer Linde, die Seißler auf dem Schulgelände einpflanzen will. Auch Martin Theis, der frühere Bürgermeister aus Hergenfeld, spielte auf die historische Verbindung über den aus Hergenfeld stammenden Johann Peter Kling an, der als Kultivator des Donaumooses „in die bayerischen Annalen einging“.