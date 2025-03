Gemeinde Königsmoos will unbekannte AfD-Abgeordnete Gmelch kennenlernen

Die Ergebnisse der Bundestagswahl haben es auf die Tagesordnung des Gemeinderates in Königsmoos geschafft. Am Ende der Sitzung meldete sich Gemeinderat Johann Schiele (Freie Wähler) zu Wort: „Wie ich der Neuburger Rundschau entnehmen konnte, haben wir jetzt bald eine Landtagsabgeordnete in unserer Gemeinde. Vielleicht mag die sich ja bei uns mal vorstellen.“ Offensichtlich kennt bisher niemand im Gremium die frisch gebackene Abgeordnete, die in Stengelheim lebt.

Tim Graser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AfD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsmoos Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis